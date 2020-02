Vertrouwen in Iraanse coronacijfers is nul, minister die virus moeten bestrijden nu zelf besmet

Tot nu toe rapporteerde de Iraanse overheid vijftien doden in het land, maar volgens anderen zijn het er in werkelijkheid veel meer. Een bestuurder uit de stad Qom, Ahmad Ferahani, gooide de knuppel in het hoenderhok. Hij spreekt alleen al in zijn stad van minstens vijftig doden en liefst 250 besmettingsgevallen.



Ferahani verwittigde het semi-staatspersagentschap ILNA en beschuldigde het regime in Teheran ervan te sjoemelen met de waarheid. ,,De rest van de media hebben dit nog niet gemeld, maar we willen geen censuur toepassen over de zorgen om corona want mensenlevens zijn in gevaar”, aldus een bijzondere toelichting van de hoofdredacteur van ILNA, Fatemeh Madiani.



De Iraanse onderminister van Volksgezondheid die belast is met de aanpak van het virus, Iraj Harirchi, ontkende echter met klem dat het in Qom erger zou zijn dan hij had aangegeven. Officieel zijn er daar twee doden en 43 besmettingen. ,,Ik ontken categorisch dat dat (het verhaal van afgevaardigde Ferahani, redactie) niet klopt. Dit is niet de tijd voor politieke confrontaties. Het coronavirus is een nationaal probleem”. Maar dat was gisteren, vandaag werd bekend dat diezelfde onderminister Harirchi het nieuwe coronavirus zelf onder de leden heeft. De bewindsman in Iran testte positief op het virus, aldus een woordvoerder van zijn ministerie. De virusbestrijder hield gisteren een persconferentie, waarbij hij zweette en ongemakkelijk oogde. Harirchi, die de afgelopen dagen probeerde de uitbraak van het virus in zijn land te bagatelliseren, zegt nu in een videoboodschap: ,,Ik ben sinds gisteren ook een coroner.”