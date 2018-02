Vertrouwelinge Trump stapt op

Voordat ze lid werd van het campagneteam, had ze geen politieke ervaring. Via een baan bij The Trump Organisation kreeg ze vanaf 2015 een grotere rol in de verkiezingscampagne van Donald Trump. Daardoor werd ze uiteindelijk één van Trumps belangrijkste en meest vertrouwde adjudanten. Hicks stond te boek als een van de weinigen die de persoonlijkheid en stijl van de president doorgrondde en hem ook mocht tegenspreken. Haar ontslag komt een dag nadat ze voor een Commissie van het Huis van Afgevaardigden had verklaard dat ze soms had gelogen voor de president, maar nooit in relatie met de zaak rond Russische inmenging in de verkiezingsstrijd van 2016.