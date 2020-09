Vertraging dreigt voor favoriet coronavaccin

De Amerikaanse stillegging kan consequenties hebben voor de Europese lidstaten, waaronder Nederland, die al 300 miljoen doses hebben ingekocht. Hoewel het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) zich niet wil uitlaten over de situatie bij AstraZeneca, is het agentschap inmiddels minder optimistisch over een werkend coronavaccin in 2020.

Was dat eerder deze maand nog een reële optie - nu verwacht het EMA dit jaar hooguit nog ‘een symbolische dosis coronavaccins’. Het geneesmiddelenbureau laat daarnaast weten alle potentiële coronavaccins extra te controleren op veiligheid, ‘gezien het hoge tempo waarmee ze worden ontwikkeld’.

Serieuze vormen

AstraZeneca houdt zelf nog altijd vast aan de hoop dat het vaccin dit jaar al op de markt kan komen. De tegenslag in de VS begint echter serieuze vormen aan te nemen. Van de grofweg 50.000 proefpersonen doen er 30.000 mee aan het stilliggende onderzoek in de VS. Pas als voldoende proefpersonen het virus hebben opgelopen om een betrouwbaar oordeel over het vaccin te vellen, kan AstraZeneca een marktaanvraag indienen.

De studie kwam stil te liggen nadat bij een proefpersoon myelitis transversa zou zijn geconstateerd, een zeldzame ruggenmergontsteking. Waar de Britse gezondheidsautoriteit MHRA al snel toestemming gaf de proeven te hervatten, deed de Amerikaanse FDA dat niet.

Volledig scherm De productie van het AstraZeneca-vaccin is al begonnen. © AFP

Nog niet overtuigd

De vraag is waarom het in de VS langer duurt. Sommige experts denken dat de FDA er nog niet van overtuigd is dat de ontsteking en het vaccin niets met elkaar te maken hebben. Anderen opperen dat de VS liever ziet dat een Amerikaans vaccin als eerste de eindstreep haalt, en niet een exemplaar van het Brits-Zweedse AstraZeneca.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) laat weten dat het door het incident met het Oxfordvaccin strenger zal letten op myelitis transversa en daaraan verwante aandoeningen.

Het geval van twee weken geleden zou niet het eerste geval van myelitis transversa in de vaccinstudies van AstraZeneca zijn geweest. The New York Times berichtte afgelopen weekeinde dat een ander proefpersoon al in juli dezelfde zeldzame ontsteking zou hebben gekregen.

In de Verenigde Staten staan diverse experts daardoor wantrouwend tegenover de in het Verenigd Koninkrijk getrokken conclusie dat de tweede ruggenmergontsteking niets te maken zou hebben met het vaccin. Paul Offit, een professor aan de universiteit van Pennsylvania en lid van het adviescomité van de FDA, zei tegen The New York Times dat het onduidelijk is hoe de Britten tot hun conclusie zijn gekomen.