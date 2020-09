Verslag vanuit de VS: ‘Ik weet dat iedereen denkt dat we gekke rednecks zijn’

‘Ontslagen campagne­lei­der Trump opgepakt na dreiging met zelfmoord’

29 september De voormalige campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump is zondag door de politie opgepakt. Hij zou een pistool hebben geladen en tijdens een echtelijke ruzie met zelfmoord hebben gedreigd. Ook zou hij zijn vrouw hebben geslagen. Dat meldde de politie maandag. Brad Parscale (44) was een van de sleutelfiguren die Trump in 2016 in het zadel hielpen, maar hij viel afgelopen juni in ongenade na een desastreuze campagnerally in Tulsa, Oklahoma.