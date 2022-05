Verslag vanaf het slagveld in Zakitne: de Russen trekken hier aan het langste eind

met video Zijn alle remmen kapot bij Russische minister Lavrov? ‘Meer verstokte Sovjet dan moderne Rus’

Is hij een ‘zeer effectieve diplomaat’ of juist een ‘enorme eikel’? De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov laat zeker sinds de oorlog in Oekraïne niemand onberoerd. Zo baarde hij deze week weer opzien met uitspraken over Joden en Hitler.

4 mei