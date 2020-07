Verscherpte maatregelen in België, boodschappen doen nét over de grens in Brabant nog mogelijk.

De coronamaatregelen zijn in België opnieuw aangescherpt. Nadat afgelopen week bleek dat er weer fors meer mensen besmet raakten, met Antwerpen als ‘hotspot’, kondigde premier Sophie Wilmès maandag onder meer aan dat de sociale bubbel van de Belgen weer verkleind wordt. Belgen die de grens oversteken om in Brabant goedkoop boodschappen te doen, mogen dat nog steeds. Mits dat gedaan wordt door één persoon.

De epidemiologische situatie evolueert snel, zegt premier Wilmès tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Het weekgemiddelde is 279 per dag. Het zijn vooral jongeren die worden getroffen. Los van de besmettingen blijven de ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder controle.

Het verkleinen van de ‘bubbel’ van vijftien naar vijf personen voor de komende vier weken is niet de enige verscherping in België. Afgelopen week werd het dragen van een mondkapje in openbare gelegenheden al verplicht.

Belgen die boodschappen doen in Brabant

Vanaf woensdag moeten onze zuiderburen ook in hun eentje boodschappen doen. Wel geldt Nederland nog als groene zone, dus Belgen kunnen nog steeds de grens oversteken om hun boodschappen in Brabantse supermarkten te doen. De premier adviseert daarnaast maximaal een half uur in een winkel binnen te zijn en ‘Funshoppen’ is niet aan de orde.

Ook naar evenementen in België die voor de komende weken gepland staan, wordt opnieuw gekeken. Er is een maximum van honderd personen bij een evenement binnen en tweehonderd personen bij een evenement dat buiten plaatsvindt. Dat is de helft van het aantal dat nu is toegestaan.

Reizen naar Antwerpen

Reizen naar Antwerpen is ook nog mogelijk. In de stad zijn wel verscherpte maatregelen nodig, volgens gouverneur Cathy Berx, om ‘een totale lockdown’ te vermijden. Er wordt in een crisisoverleg besproken wat voor een effect extra maatregelen hebben op de verschillende sectoren.

Mensen die positief getest zijn op het coronavirus in België worden geacht zich te houden aan een strikte thuisisolatie.

Mondkapje verplicht bij onze zuiderburen?

Ga je naar België en wil je weten waar het dragen van een mondkapje verplicht is? Bij onze zuiderburen is het dragen ervan verplicht in winkels, openbaar vervoer, en openbare gebouwen als musea. Vanaf afgelopen zaterdag is dat ook verplicht in drukke winkelstraten.