Verpleegster (44) gearresteerd voor moord na familiedrama bij ‘modelgezin’: ‘Schokgolf door onze rustige straat’

De buurtbewoners in de Kruisveldstraat in Aalst in België zijn in shock na een familiedrama dat zich donderdag afspeelde in hun straat. Bij het gezin waren er nooit eerder problemen, tot het gisteren fataal afliep. De man werd met messteken om het leven gebracht, de vrouw raakte gewond. Het was de dochter van het gezin die de hulpdiensten verwittigde. ,,Het was een perfect modelgezin, we kunnen dit niet begrijpen”, klinkt het bij één van de overburen. Dit is wat we op dit moment weten over het familiedrama en de slachtoffers.