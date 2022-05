Veroordeelde volgelinge van massamoordenaar Charles Manson mag worden vrijgelaten

oorlog oekraïne LIVE | Zelenski beschul­digt Rusland van ‘genocide’ in de Donbas

Zeker zeven burgers zijn gedood door nieuwe Russische bombardementen op Charkov, de tweede stad van Oekraïne. Onlangs was in de metropool juist begonnen met een terugkeer naar het normale leven na het einde van een Russisch offensief. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

4:50