Veroordeelde Brandon Dassey uit Making a Murderer blijft vastzitten

In de documentaireserie Making a Murderer is te zien dat de toen 16-jarige Dassey de moord opbiecht aan rechercheurs, daar was geen advocaat bij aanwezig. De spraakmakende documentaire zorgde voor veel ophef. Bewijs zou zijn neergelegd door rechercheurs, tijdslijnen zouden niet kloppen en de bewijsvoering zou mank gaan.



Een Amerikaanse rechter besloot in 2016 dat Dassey, die al meer dan een decennium vastzit, onmiddellijk vrijgelaten moest worden omdat de rechercheurs hem herhaaldelijk valse beloften hadden gedaan. Bij het verhoor beloofden ze Dassey dat hij 'niets had om zich zorgen over te maken'.



Het OM van Wisconsin ging tegen die uitspraak in beroep. De aanklagers vinden dat de agenten niets fout hebben gedaan. Aanvankelijk zou Dassey een nieuw proces in vrijheid mogen afwachten, maar het OM diende met succes een motie in om dat tegen te houden.