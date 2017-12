Vermoorde halfbroer Kim Jong-un had tegengif bij zich

War Child gaat kennis delen en wint prestigieuze Zwitserse prijs

6:49 War Child helpt 400.000 kinderen in oorlogsgebieden, maar er zijn in totaal 250 miljoen kinderen die opgroeien in een omgeving van geweld. Om zo veel mogelijk van hen te helpen, stelt de Nederlandse hulporganisatie haar hulpmethodes straks ook aan andere organisaties ter beschikking.