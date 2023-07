Vermiste tiener in de VS is na 8 jaar terecht: ‘Hij krimpt in elkaar bij elke aanraking’

De Amerikaanse Rudy Farias uit het Amerikaanse Texas verdween op 17-jarige leeftijd in 2015. Hij liet zijn twee honden uit en keerde nooit meer huiswaarts. Nu acht jaar later is hij levend teruggevonden. Wat er precies met hem is gebeurd, is een mysterie.