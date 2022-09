Vermiste Natacha (28) mogelijk dood gevonden in Peru na vermissing van 9 maanden

De overblijfselen werden volgens de gezaghebbende Peruviaanse krant Diario Correo gevonden door vissers in het district Huambo. De resten waren in verregaande staat van ontbinding en zouden toebehoren aan een vrouw met blond haar. Ze werden volgens de krant La República meegesleurd door de rivier.

Natacha de Crombrugghe, een 28-jarige juriste uit Linkebeek was op rondreis in Peru. Op zondagavond 23 januari kwam ze aan in het hostel La Estancia in het dorpje Cabanaconde. Van daaruit starten veel toeristen wandelingen naar de beroemde ‘Colca Canyon’, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land. Eerder bezocht Natacha al de historische bergstad Machu Picchu.