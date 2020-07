Vermiste hond Cleo loopt 90 kilometer naar haar oude huis in VS

Cleo, een 4 jaar oude labrador, was vermist sinds 12 juli. Een week later verscheen ze bij haar oude huis, 90 kilometer verderop. Haar baasjes waren twee jaar geleden verhuisd. ,,Hoe Cleo de route in haar eentje af heeft kunnen leggen, over drukke wegen en door een rivier, is een mysterie.’’

Colton Michael, de nieuwe bewoner van het huis, vond de hond in zijn voortuin, vertelde hij aan lokale media. Het dier was als vermist opgegeven in Olathe in de Amerikaanse staat Kansas, waar ze bij de familie Feeback woont. Cleo liep helemaal naar Lawson in Missouri. Van deur tot deur een afstand van 90 kilometer, aldus Michael.

De hond leek in het begin angstig. ,,Ze heeft van mijlenver haar weg naar huis gevonden en treft dan vreemden aan. Wie zou niet bang zijn?’’ zei Michael op de lokale televisiezender KMBC.

Sprakeloos

Toen hij het vertrouwen van Cleo had gewonnen en dichterbij mocht komen, keek hij of ze een microchip met informatie over haar baasje droeg, wat het geval bleek te zijn. Michael herkende de naam van de vorige eigenaar van het huis, die een week eerder een oproep had gedaan via Facebook voor aanwijzingen over het vermiste dier. ,,Haar baasje was sprakeloos toen hij hoorde dat ze hier was.’’

De familie is inmiddels herenigd met hun trouwe viervoeter. Ze zijn heel gelukkig dat Cleo terecht is. Niemand begrijpt hoe de labrador de reis heeft kunnen maken. Michael: ,,Ze heeft drukke wegen over moeten steken en zelfs een rivier. Het is een mysterie. Maar als ze ooit weer hier opduikt, weten we gelukkig wie we moeten bellen.’’

Volledig scherm Cleo liep 90 kilometer naar haar oude huis. © AP