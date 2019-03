Vermiste Europese alpinisten dood teruggevonden op ‘Killer Mountain’

Het laatste contact met de alpinisten dateert van 24 februari, toen de twee mannen een poging ondernamen om de 8.126 meter hoge berg in het westen van de Himalaya te beklimmen. De Nanga Parbat wordt ook wel ‘Killer Mountain’ genoemd, omdat er al veel doden zijn gevallen. Het is één van de moeilijkste beklimmingen ter wereld. Honderden alpinisten, de meesten uit Europa, proberen elk jaar in het warme seizoen de hoge toppen van Pakistan te beklimmen. In de winter wagen slechts weinig klimmers zich aan die hachelijke en gevaarlijke onderneming. Tijdens het laatste contact met het basiskamp maakten de twee overleden klimmers melding van ‘slecht weer, mist, ijzel en hevige wind’.

Moeder stierf op K2

De ervaren Italiaanse alpinist Danile Nardi zou al sinds 2012 elk jaar geprobeerd hebben om de top te bereiken in de winter. Hij kende het gebied dus goed. Ook de Brit Tom Ballard, die de laatste jaren in de Italiaanse Dolomieten woonde, was een ervaren klimmer. Als zoon van Alison Hargreaves zat het bergbeklimmen hem bovendien in het bloed. De Britse bereikte in 1995 als eerste vrouw solo en zonder zuurstofflessen de top van de Mount Everest, maar stierf drie maanden later bij het afdalen van de K2 in Pakistan - de op een na hoogste berg.