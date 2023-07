Vermiste Emma zat dagenlang vast in modder: ‘Dit had niet beter kunnen aflopen’

Een vermiste Amerikaanse vrouw is na een week levend teruggevonden in een natuurgebied, niet ver van haar woonplaats. Volgens de politie heeft de 31-jarige Emma Tetewsky meerdere dagen vastgezeten in modder in het Borderland State Park. Gelukkig hadden enkele wandelaars haar gisteren horen schreeuwen om hulp.

Ze moet ongelofelijke doodsangsten hebben uitgestaan, maar nu is ze veilig: de Amerikaanse Emma Tetewsky (31) uit Stoughton, nabij Boston, is gisterenavond levend teruggevonden. Ze was al een week vermist.

Wandelaars

De politie was ‘s avonds gealarmeerd door enkele burgers, die tijdens een wandeling in het park in Massachusetts - waar delen van de film ‘Shutter Island’ zijn opgenomen - een vrouw hadden horen roepen, ergens in een moerasachtig gebied. Ze konden haar te voet niet bereiken.

Met onder meer quads en gespecialiseerd materieel trokken politieagenten het park in. De wandelaars wezen hen de richting aan van waar ze het geschreeuw hadden horen komen. En toen klonk dat opnieuw. De agenten zagen de vrouw niet, maar hoorden haar hulpkreten.

Ze begonnen te waden door dik struikgewas en moeras en slaagden erin de vrouw verderop te lokaliseren in moeraswater, ongeveer 50 meter van de gewone grond. Met behulp van de quads konden ze haar uit haar zeer hachelijke positie bevrijden. De vrouw bleek stevig vast te zitten in modder. Ze kon geen kant meer op.

Volledig scherm Beeld van de zoekactie naar de vermiste Emma Tetewsky uit Stoughton. © Easton Police Department

Bij bewustzijn

In een verklaring schrijft de politie dat de 31-jarige Emma Tetewsky ‘meerdere dagen in de modder heeft vastgezeten’. De politie denkt dat de vrouw er minstens drie dagen zo zat. Ze heeft “ernstige, maar niet levensgevaarlijke verwondingen’ opgelopen. Emma was bij bewustzijn en alert toen we haar vonden en ze is meteen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.”

De familie van de vrouw had haar op maandag 26 juni als vermist opgegeven nadat ze niet was thuisgekomen. De politie deed een oproep aan het publiek om naar haar uit te kijken, aangezien het om een verontrustende verdwijning ging. Emma heeft een geschiedenis van psychische problemen en mogelijk had ze haar medicijnen een paar dagen niet meer ingenomen.



Zaterdag belde al eens iemand 911 voor een vrouw die voldeed aan haar beschrijving. Meteen werd een zoekactie opgestart, met onder meer speurhonden. Maar na uren zoeken werd die actie gestaakt zonder dat de vermiste Amerikaanse werd aangetroffen.

'Dit had niet beter kunnen aflopen’

De politie is zeer blij dat het uiteindelijk toch nog goed is afgelopen. Dit had ook een zeer gruwelijk en tragisch verhaal kunnen zijn. “Het publiek gaf de hoop niet op dat ze zou gevonden worden”, aldus de politie. “En ze zou misschien ook nooit gevonden zijn geweest zonder hun hulp. Dit had niet beter kunnen aflopen.”

Volledig scherm Emma Tetewsky (31) uit Stoughton. © Stoughton Police Department Borderland State Park, in de buurt van Stoughton, beslaat meer dan 728 hectare, waaronder ongeveer 133 hectare moerasland.

