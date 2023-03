Vermiste baby dood gevonden na massale zoektocht in Engeland

met videoIn het Verenigd Koninkrijk is een vermiste baby, naar wie al weken werd gezocht, dood teruggevonden. Het lichaampje werd in een bosrijk gebied in de buurt van de Zuid-Engelse stad Brighton aangetroffen, meldt de Britse politie.

De ouders - een veroordeelde verkrachter en de dochter van een rijke aristocraat - waren enkele dagen eerder in dezelfde omgeving opgepakt. Een tip bij de politie deed hen de das om. Het is nog niet duidelijk hoe oud het kleintje precies geworden is.

Constance Marten (35) en haar partner Mark Gordon (48) worden verdacht van kinderverwaarlozing en doodslag door grove nalatigheid. Tegenover de rechercheurs houden ze de lippen echter stijf op elkaar. Een autopsie op het lichaam van de baby moet meer duidelijkheid brengen.

Het trio werd officieel als vermist opgegeven op 5 januari, de dag waarop hun wagen het begaf. Vermoed wordt dat Marten enkele dagen eerder nog op de achterbank bevallen is.

Volledig scherm Mark Gordon en Constance Marten. © AP

Uitgebrand

Het voertuig werd uiteindelijk uitgebrand teruggevonden op de M61-snelweg in de buurt van Bolton. Het koppel was echter al sinds september onder valse namen een hele reeks Airbnb-huisjes aan het afschuimen, vermoedelijk om uit het zicht van de politie te blijven.

Marten en Gordon verplaatsten zich per taxi door het land. Geld hadden ze genoeg op zak. Via Liverpool, Harwich, Colchester en East Ham keerde het koppel even terug naar Londen, waar ze vroeger hadden gewoond. Ondanks de vrieskou zouden ze met hun kind de nachten buiten hebben doorgebracht.

Volledig scherm Politieagenten aan het werk tijdens de zoekactie naar de vermiste baby. © AP

Verkrachting

Een bewakingscamera pikte het koppel een laatste keer op 11 februari in Brighton op. Van de baby was toen al geen spoor meer. De laatste die het kind nog levend gezien had, was een taxichauffeur. Dat was op 7 januari. De politie gaat ervan uit dat het kindje nooit medische verzorging gekregen heeft. Er was dan ook weinig hoop om het kind levend terug te vinden.

Gordon zat twintig jaar in de cel in de Verenigde Staten, nadat hij op 14-jarige leeftijd onder bedreiging van een mes een meisje had verkracht. In 2010 werd de Brit gedeporteerd naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij zes jaar later Marten leerde kennen. Zij is afkomstig uit een familie van oude adel, waar ze echter van vervreemd raakte.

Volgens een vriend begon het met haar fout te lopen nadat ze in contact gekomen was met T.B. Joshua, een invloedrijke en controversiële Nigeriaanse priester. ,,Ze werd een van zijn volgelingen en werd helemaal gehersenspoeld. Ze was niet meer dezelfde toen ze terugkeerde. Haar typische vrolijkheid had plaatsgemaakt voor donkere gedachten.”