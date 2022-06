Verloofde van Gabby Petito in notitieboekje: 'Ik vermoordde haar omdat ze pijn had na ongeluk’

moord tijdens roadtripDe moordenaar van de inmiddels wereldberoemd geworden Gabby Petito (22) maakte een einde aan haar leven omdat hij haar ‘uit haar lijden wilde verlossen’. In een recent vrijgegeven notitieboekje schreef Brian Laundrie dat zijn vriendin ‘helse pijnen’ had overgehouden aan een ongeval. ,,Ik heb een einde gemaakt aan haar leven, ik dacht dat het barmhartig was.” De advocaat van de familie van Gabby doet de brief af als totale onzin.

De plotse verdwijning van de 22-jarige Gabby deed vorig jaar zomer flink wat stof opwaaien, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten. De Amerikaanse youtuber deed samen met haar verloofde Brian Laundrie verslag van hun rondreis door de VS op sociale media, tot die berichten plots stopten. Waar iedereen voor vreesde, kwam uit: haar verloofde had Gabby vermoord en in de wilde natuur achtergelaten. Later maakte Laundrie ook een einde aan zijn eigen leven.

‘Onverwachte tragedie’

Over de aanloop naar de moord zijn bij beide families nog veel vragen. Het koppel was volgens hen namelijk hartstikke verliefd, hun roadtrip door de VS zagen ze als een bekroning op hun verloving. Toch waren er ook signalen van geweld en intimidatie. Een dashcamvideo van een huilende Gabby, gemaakt tijdens hun vakantie, ging de hele wereld over. In de notities, die door de advocaat van de familie van Laundrie is vrijgegeven, schrijft Laundrie dat de moord niets met de ruzies te maken had.

Het zou allemaal het gevolg zijn geweest van een noodlottig ongeval in het Grand Teton National Park, een van de parken die het stel doorkruiste. „Een onverwachte tragedie”, omschrijft Laundrie het. Hij schrijft dat Gabby tijdens een wandeling ongelukkig ten val kwam en daardoor helse pijn had. „Hoe ver haar pijn ging, weet ik niet. Ik weet alleen dat ze extreem veel pijn had. Ik heb een eind aan haar leven gemaakt, ik dacht dat het barmhartig was, dat het dat was wat ze wilde.”

Bult op voorhoofd

In de notities, opgeschreven met blauwe inkt, benadrukt Laundrie dat hij er alles aan gedaan zou hebben om Gabby te troosten. Maar haar toestand ging in rap tempo achteruit, schrijft hij. Ze had een grote bult op haar voorhoofd, huilde van pijn, bibberde van de kou en zou haar partner hebben gesmeekt of die er niet een einde aan kon maken. Laundrie kon het verdriet van zijn verloofde niet langer verkroppen en besloot haar te doden, door middel van wurging. Na de moord sloeg hij op de vlucht en liet hij de nabestaanden dagenlang in de waan dat hij Gabby was kwijtgeraakt.

Volgens de FBI had Laundrie na de moord nog sms’jes in haar naam verstuurd om de indruk te wekken dat ze nog in leven was. Hij had ook gebruik gemaakt van een van haar creditcards. Daarover schrijft Laundrie: ,,Ik zie nu alle fouten die ik heb gemaakt. Ik raakte in paniek, ik was in shock. Vanaf het moment dat ik besloot haar pijn weg te nemen, wist ik dat ik niet verder kon zonder haar.”

‘Ik maak er een eind aan’

Het notitieboekje van Laundrie werd vorig jaar oktober teruggevonden in een rugzak, in de buurt van zijn lichaam. Hij had zichzelf door het hoofd geschoten. „Ik maak er een eind aan”, schrijft hij daarover. ,,Niet omdat ik angst heb om gestraft te worden, maar omdat ik het niet aankan dat ik nog een dag langer zonder haar verder moet. Ik wou dat ik nu aan je zijde was. Ik wou dat ik nu tegen je kon praten.”

Tegen het einde van zijn relaas betuigt hij spijt tegenover de nabestaanden van Gabby en zijn eigen familie. ,,Dit is voor hen een shock maar ook een verschrikkelijk verdriet. Maak ze het alstublieft niet moeilijker, dit gebeurde als een onverwachte tragedie.” Een advocaat van de familie van Gabby laat weten de inhoud van de afscheidsbrief ‘onzin’ te vinden. ,,Hij schrijft een brief alsof hij wil dat mensen medelijden met hem hebben.”

Juridisch staartje

Overigens krijgt de wereldberoemde vermissingszaak nog een staartje. De ouders van Gabby spannen een civiele zaak aan tegen de ouders van Laundrie, omdat zij gedurende de zoekoperatie belangrijke informatie achter zouden hebben gehouden. De ouders van Laundrie zijn zich van geen kwaad bewust en beweren dat ze geen enkel idee hadden wat hun zoon had gedaan of wat hij verder nog van plan was.

