Verloofde Khashoggi: Trump moet helpen om waarheid boven tafel te krijgen

,,Ik ben erg dankbaar voor het medeleven van mensen overal ter wereld’’, sprak Cengiz gisteravond bij een herdenkingsbijeenkomst in Londen. ,,Maar ik ben teleurgesteld door het leiderschap in diverse landen, met name in de VS. President Trump zou moeten helpen om de waarheid te tonen en te zorgen dat het recht zegeviert. Hij moet niet helpen bij het verhullen van de feiten over de moord op mijn verloofde. Laat geld ons geweten niet verleiden en onze waarden niet vertroebelen.’’



Haar uitspraken komen een paar dagen nadat Cengiz een uitnodiging van Trump om langs te komen op het Witte Huis afsloeg. Dit, omdat ze hem ervan beschuldigt het onderzoek naar de dood van haar man niet serieus te nemen. Cengiz: ,,Hij is een martelaar in de strijd voor democratie en vrijheid in ons deel van de wereld. Ik wil het lichaam van mijn geliefde Jamal begraven, omringd door de gebeden van zijn vrienden en geliefden. Ik wil weten: waar is zijn lichaam?’’