Verliezer presidentsverkiezing Oeganda vecht uitslag aan: ‘Grootste gesjoemel ooit’

Zoekactie na beving West-Sulawesi gaat verder, dodental boven 60

6:54 In de hoofdstad Mamuju van West-Sulawesi, die vrijdag is getroffen door een zware aardbeving, zoeken reddingswerkers nog altijd naar overlevenden tussen de brokstukken van ingestorte gebouwen. Het dodental is inmiddels gestegen naar 62 en zal mogelijk nog verder oplopen, melden de autoriteiten in Indonesië.