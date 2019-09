Verlichte Japanse superheld: Rel in Thailand om Boeddha als Ultraman

De vier Boeddha-schilderijen waren vorige week te zien in een winkelcentrum. Dat leidde tot luid protest. Inmiddels moet ook de politie zich over de zaak buigen. Een boeddhistische groep heeft aangifte gedaan tegen de vrouw, wier naam niet bekend is gemaakt, en vier personen die waren betrokken bij de expositie. De hardliners vinden het respectloos dat de Boeddha werd vergeleken met een actieheld.



Politicus Parina Kraipuk zegt op Facebook dat de kunstwerken haar geloof diep beledigden. De uitleg van de kunstenares, die zegt alleen de strijd tussen goed en kwaad te hebben willen verbeelden, overtuigt Kraipuk niet. ‘Ik ben hier zwaar op tegen’, schrijft ze. ‘Ik voel me als ik dit zie ongemakkelijk, omdat ik een boeddhist ben.’ De politicus vraagt zich af waar het mis heeft kunnen gaan met de vierdejaars kunststudent.



De conservatieve boeddhisten eisten dat de kunstwerken worden vernietigd en dat de vijf worden vervolgd voor het beledigen van de religie. Volgens de Thaise wet riskeert iedereen die een heilig object of plaats van gebed beledigt een gevangenisstraf van zeven jaar of een boete die kan oplopen tot 40.000 baht, bijna 1200 euro. De schilderijen zijn ondanks of mogelijk juist dankzij de ophef allemaal verkocht op een veiling.