Verlaten Nederlands vrachtschip voor Noorse kust dreigt te zinken

De Eemslift Hendrika begon gisteren over te hellen toen de lading aan boord was verschoven. De eerste acht bemanningsleden werden maandagmiddag al van boord gehaald. De overige vier bleven aan boord in een poging het schip te stabiliseren, meldt de Noorse kustwacht. Zij werden gisteravond alsnog geëvacueerd. Alle twaalf bemanningsleden zijn met een helikopter naar de Noorse plaats Ålesund gebracht.



De Eemslift Hendrika is in 2015 gebouwd, en is 111,6 meter lang. Het schip vervoert kleinere boten op het dek.