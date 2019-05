Verkiezingen Istanbul moeten over, het Westen zwijgt

Tekort aan rechters: Belgische justitie legt uit waarom verkrach­ter Steve B. niet vastzat

De Belgische justitie kwam de afgelopen dagen onder vuur te liggen, omdat bleek dat een verkrachtingszaak tegen Steve B., verdacht van de moord op 23-jarige studente Julie van Espen, al twee jaar op zich laat wachten. In een persconferentie zegt het Antwerpse hof van beroep dat een schrijnend tekort aan rechters een van de redenen is waarom de 39-jarige B., die in 2017 tot vier jaar werd veroordeeld wegens verkrachting, nog vrij rondliep.