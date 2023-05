Verjaardagsfeest op Lago Maggiore wordt nachtmerrie als boot omslaat: vier doden

Strafbare feiten

De 16 meter lange boot was gehuurd door een groep Italiaanse en buitenlandse toeristen die een verjaardagsfeest vierden, schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera . Door de harde wind op het meer zou de boot zijn omgeslagen. Er zou sprake zijn geweest van een wervelwind. Maar volgens de Italiaanse krant kijkt de officier van justitie ook naar mogelijke strafbare feiten door de bemanning. Andere boten waren vanwege het slechte weer al lang naar de havens teruggekeerd. Al om 17 uur, twee uur voor het noodlottige ongeval, was het onstuimig. Volgens de krant waren er 23 passagiers en 2 bemanningsleden aan boord.

Het Lago Maggiore is een meer in het grensgebied van Italië en Zwitserland en is erg populair bij toeristen. In het gebied werd zondag gewaarschuwd voor slechts weersomstandigheden met harde wind.