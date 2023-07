Verhoren over vliegende objecten brengen wereld weer in de ban van ufo's: piloten pleiten voor meldpunt

Reizigers vallen flauw in vliegtuig van Ryanair: ‘gevangen’ zonder airco bij een hitte van 42 graden

Buitentemperaturen van meer dan 40 graden, een defect airconditioningsysteem en een vliegtuig dat uren in de brandende zon stond. Dat was de beproeving die passagiers tijdens een vlucht van Malaga naar Milaan moesten doorstaan. Door deze omstandigheden vielen verschillende passagiers flauw, terwijl anderen paniekaanvallen kregen. ,,Het was alsof je in een sauna zat, maar dan met de deur op slot.”