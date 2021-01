Vergiftigde oppositieleider Navalny wil terug naar Rusland

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny wil op 17 januari terugkeren naar Rusland. Hij werd afgelopen jaar tijdens een reis naar Siberië vergiftigd en is in een Duits ziekenhuis hersteld.

Navalny, een van de meest uitgesproken critici van de Russische president Vladimir Poetin, zal bij terugkomst waarschijnlijk worden aangehouden door de Russische autoriteiten.

De oppositieleider ging eerder niet in op het verzoek van de Russische autoriteiten om zich in Moskou te melden. Rusland had Navalny een deadline gesteld, die gisteren is verstreken.

Fraude

In december startte Rusland een onderzoek tegen Navalny. Hij en anderen zouden geld, dat was ingezameld voor goede doelen, in eigen zak hebben gestoken. Volgens onderzoekers van de Russische justitie zou het gaan om ‘grootschalige fraude’. Of het aanhoudingsbevel met deze aanklacht te maken heeft is niet bekendgemaakt.

Gif

Navalny werd eind augustus vorig jaar ernstig ziek aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Experts stelden later vast dat hij is vergiftigd met het novitsjok-zenuwgif. Hij overleefde die aanslag, werd overgebracht naar Duitsland en kon na ruim een maand het ziekenhuis in Berlijn verlaten. Navalny zit voor zover bekend nog steeds in Duitsland waar hij werkt aan zijn herstel.

Duitsland is boos op Moskou omdat de Russen niets hebben gedaan om de vergiftigingszaak op te helderen. Volgens het onderzoekscollectief Bellingcat zit de Russische inlichtingen- en veiligheidsdienst FSB achter de moordpoging, maar de Russische machthebbers ontkennen dat.

Demonsteren

Navalny is de voorman van de liberale oppositie tegen de regering van president Vladimir Poetin. Hij heeft op internet een aanhang van miljoenen en heeft vaak tienduizenden mensen op de been gebracht om tegen regeringsbeleid te demonstreren. Navalny heeft ook veel vijanden in kringen van machtige oligarchen door zijn publicaties op internet van zijn onderzoeken naar corruptie en machtsmisbruik.

In 2013 werd hij bij verkiezingen voor de burgemeester van Moskou tweede met 27 procent van de stemmen. Hij is vooral onder jonge Russen populair. De autoriteiten werken Navalny tegen met onder meer huiszoekingen in zijn kantoor en met beschuldigingen. Hij is onder meer veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens fraude. Navalny is pas nog aangeklaagd omdat hij op internet een 93-jarige oorlogsveteraan zou hebben beledigd. In 2017 moest hij in een gespecialiseerd ziekenhuis in Spanje aan een oog laten opereren, nadat hij iemand een chemische stof in zijn gezicht had gegooid en hij aan een oog blind dreigde te worden.