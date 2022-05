Verdwijning Britse Maddie (3): ‘Hoofdverdachte claimt alibi te hebben’

De Duitser die ervan verdacht wordt de toen 3-jarige Madeleine McCann op 3 mei 2007 te hebben ontvoerd in Zuid-Portugal en daarna vermoord, claimt een alibi te hebben. Christian Brückner (44) beweert volgens de Britse nieuwszender Sky News dat hij op het moment van de verdwijning van de Britse peuter kilometers verderop seks had in zijn kampeerbusje.

Zijn sekspartner zou een jonge Duitse vrouw zijn geweest die hij de volgende dag naar het vliegveld van Faro bracht, van waaruit ze naar huis zou vliegen. Onderweg zouden ze bij een controlepost van de Portugese politie zijn gecontroleerd en gefotografeerd. De vrouw zou tijdens de beveiligingscontrole op het vliegveld zijn gearresteerd wegens het bezit van pepperspray en later voor de rechter zijn verschenen. Volgens Brückner moet de politie een dossier hebben van de gebeurtenissen en kan dat zijn verhaal bevestigen over de ontmoeting met de Duitse, die met haar ouders op vakantie was.

Sky News meldt niet van wie de informatie afkomstig is. Toen de Duitser er voor het eerst over sprak, kon hij zich de volledige naam van de vrouw niet herinneren, maar naar verluidt wist hij haar later te identificeren. ‘Blijkbaar vond de Duitse politie ook een foto waarop te zien was dat de bewuste vrouw in zijn kampeerbusje lag', aldus de Britse nieuwszender. De foto zou zijn gevonden in het onderzoek naar de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse toeriste, twee jaar voor Maddies verdwijning in de Portugese badplaats Praia da Luz. Brückner werd er eind 2019 in Braunschweig voor veroordeeld. Hij kreeg een gevangenisstraf van zeven jaar die hij nu uitzit.

Volledig scherm De Volkswagen T3 Westfalia van Brückner. © EPA

Verrast

Het Openbaar Ministerie (OM) in Braunschweig, waar het onderzoek tegen Brücker loopt, reageert verrast op het verhaal over het vermeende alibi. ,,Ik neem aan dat als hij iets heeft dat hem vrijpleit, hij dat vroeg of laat met ons zal delen en dan zullen we het onderzoeken. Wat er dan gebeurt, is afwachten’’, verklaarde officier van justitie Hans Christian Wolters tegenover de zender. ,,Tot nu toe heeft hij ons niets verteld, heeft hij ons geen alibi gegeven. We moeten het doen met het bewijsmateriaal dat we tot nu toe in ons onderzoek hebben gevonden. En daar zit niets tussen dat hem vrijpleit.’’



Quote Tot nu toe heeft hij ons niets verteld, heeft hij ons geen alibi gegeven Hans Christian Wolters, Officier van justitie Braunschweig

Het verhaal dat zou kunnen bevestigen dat Brückner op 3 mei 2007 niet in Praia da Luz was, waar Maddie met haar ouders en jongere broertje en zusje genoot van een vakantie, komt aan de vooravond van de trieste vijftiende verjaardag van de verdwijningszaak. Madeleine McCann verdween tussen 21.00 en 22.00 uur uit de door haar ouders gehuurde vakantiewoning terwijl Gerry en Kate McCann iets verderop in een restaurantje zaten te eten met vrienden.

Aanwijzingen

Ondanks de aanwijzingen die er volgens justitie in Braunschweig tegen Brückner zijn, is hij in Duitsland nog niet aangeklaagd voor de ontvoering en moord op Maddie. Het OM maakte op 3 juni 2020 bekend dat het ervan uitgaat dat Madeleine McCann dood is en dat ze Brückner verdenkt van moord op het meisje. Dit op basis van ‘aanwijzingen’ die nog ‘onvoldoende hard bewijs’ zijn om hem voor de rechter te brengen. Omwille van ‘onderzoekstactische redenen’ zegt het Openbaar Ministerie (OM) in Braunschweig tot nu toe niet om wat voor bewijsmateriaal het gaat.

Een hoge Portugese politiefunctionaris die het bewijsmateriaal met eigen ogen zag, zei anderhalve week later tegen de BBC dat het ‘veelbetekenend’ was en ‘zeer belangrijk’.

Verjaring

Christian Brückner geldt sinds vorige maand in Portugal officieel ook als verdachte in de verdwijningszaak. Net als in Duitsland is hij daar evenmin aangeklaagd. Het als verdachte aanmerken gebeurde om te voorkomen dat de zaak zou verjaren, volgens het Portugese strafrecht na vijftien jaar bij moord.

De ouders van Maddie juichten de nieuwe juridische stap desondanks toe. ‘Dit weerspiegelt de voortgang in het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Portugese, Duitse en Britse autoriteiten”, luidde het in een verklaring op hun website.

