Verdwaald gezin na uren in kou gered uit Belgisch natuurgebied: gidsen waarschuwen al langer voor Hoge Venen

Het Antwerpse koppel vertrok te voet vanuit hun hotel in Manhay voor een betoverende wandeling door het winterse landschap van het natuurgebied in het oosten van België. Tijdens het winteruitstapje raakte het gezin de weg kwijt. Toen de duisternis inviel, belden de verdwaalde Antwerpenaren ten langen leste de hulpdiensten. Met de inzet van alle beschikbare reddingsploegen wisten die het gezin na enkele uren terug te vinden.



Vooral het jonge kind baarde de redders zorgen. ,,Gelukkig was dat baby’tje warm ingepakt”, zegt de politie van Stavelot-Malmédy. ,,Anders had het helemaal anders kunnen aflopen, want het kan ‘s avonds bijzonder koud worden in de Hoge Venen.” Het was overigens niet de eerste keer dat hulpdiensten in actie moesten komen. De afgelopen weken raakten meerdere toeristen de weg kwijt in de Hoge Venen, klinkt het waarschuwend.