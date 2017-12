Verdachten drama Love Parade in Duisburg voor de rechter

Verwacht wordt dat het proces een van de grootste in het naoorlogse Duitsland zal worden. In het verdachtenbankje zitten tien mensen: zes medewerkers van de gemeente Duisburg en vier van de organisator van het evenement Lopavent.



De rechtszaak vindt niet plaats in Duisburg maar, vanwege de verwachtte publieke belangstelling, in een hal in Düsseldorf. Daar is plaats voor ongeveer vijfhonderd mensen. De belangstelling was vandaag echter minder dan gedacht, aldus Duitse media.



Ook zonder publiek is het al een drukte van belang in de rechtszaal: de verdachten worden bijgestaan door dertig juristen terwijl er meer dan zestig mede-aanklagers zijn met 35 advocaten.