Verdachte van moord op Dean (4) krijgt gunstregime in gevangenis: ‘Werkt als hulpje van de cipiers’

Sergio Herman reageert op vernieti­gen­de recensies Antwerps restaurant: ‘Ik wil niets goedpraten, wel nuance aanbrengen’

Dat is hij niet gewend. Het nieuwe restaurant Blueness Antwerp van Sergio Herman kijgt te maken met heel wat slechte recensies. De topchef vraagt voor begrip en vermeldt in één adem ook geen restaurant in Nederland of België meer te willen openen.

19 september