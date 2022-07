Verdachte van moord op Abe plande eerst bomaanslag, politie betuigt spijt voor falen beveiliging

De 41-jarige Tetsuya Yamagami schoot Abe uiteindelijk vrijdag dood in de stad Nara. De voormalig premier sprak daar op dat moment kiezers toe namens de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP), in aanloop naar de Senaatsverkiezingen van zondag. De verdachte gebruikte een handgemaakt vuurwapen. In zijn huis vond de politie enkele vuurwapens en explosieven.

Yamagami verklaarde bij de politie dat hij de onderdelen voor het wapen op internet had besteld. De stalen buizen plakte hij met tape aan elkaar. Het is nog onduidelijk of ook de kogel handgemaakt was. Volgens Japanse media heeft de verdachte gezegd dat hij met zijn wapen zes kogels tegelijk kon afvuren.

Handleiding

Zelfgemaakte wapens worden zelden gebruikt in Japan, waar de wapenwet streng is. Deskundigen zeggen dat op internet handleidingen voor het in elkaar ‘knutselen’ van wapens circuleren en dat zelfs met 3D-printers wapens gemaakt kunnen worden. Yamagami wist hoe hij met vuurwapens moest omgaan, omdat hij bijna drie jaar diende bij de zelfverdedigingstroepen van de Japanse marine.

Oud-premier van Japan Shinzo Abe werd neergeschoten tijdens een speech in de stad Nara.

Zijn buren omschrijven Yanagami als een eenling. Hij woonde op de achtste verdieping van een appartementencomplex in Nara. Een 69-jarige buurvrouw zag hem enkele dagen voor de aanslag nog in het gebouw, vertelt ze aan persbureau Reuters. ,,Ik zei gedag, maar hij negeerde me. Hij keek gewoon naar de grond en droeg geen mondmasker. Hij leek nerveus. Het was alsof ik onzichtbaar was. Het leek alsof hem iets dwars zat.‘’

De man had volgens de politie wrok tegen een religieuze organisatie waarvan hij dacht dat Abe eraan verbonden was. Om welke organisatie het gaat kan de politie niet zeggen. Daar wordt onderzoek naar verricht. Onderzocht wordt ook waarom hij Abe als doelwit had gekozen. Daarnaast kijkt de politie of hij alleen handelde.

Inmiddels heeft de politie erkend dat de beveiliging van Abe heeft gefaald. ,,Ik denk dat het onmiskenbaar is dat er problemen waren met de bewakings- en veiligheidsmaatregelen voor voormalig premier Abe”, zegt Tomoaki Onizuka, de regionale politiechef. Hij belooft een ‘grondig onderzoek’ naar wat er mis is gegaan. ,,In alle jaren sinds ik politieagent in 1995 politieagent ben, heb ik geen groter berouw dan nu.‘’

Condoleance

De Amerikaanse Buitenlandminister Antony Blinken gaat naar Japan om zijn condoleances over te brengen na de moord op voormalig premier Shinzo Abe. Daarmee onderstrepen de Verenigde Staten het belang van de nauwe relaties die het land met Japan onderhoudt. ,,De Amerikaans-Japanse alliantie is de hoeksteen van vrede en stabiliteit in de Indo-West Pacific en is nog nooit zo sterk geweest”, aldus Blinken.

Het lichaam van Shinzo Abe werd zaterdag naar zijn woning in Tokio gebracht: