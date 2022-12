Verdachte Lockerbie-ramp na ruim dertig jaar voor de rechter in VS verschenen

Opwinding in Philadelp­hia: vermoorde jongen (4) na 65 jaar eindelijk geïdentifi­ceerd

Philadelphia is in rep en roer nu het mysterie achter één van de oudste en meest geruchtmakende moordzaken in de geschiedenis van de stad is ontrafeld. Dankzij nieuwe dna-technieken is de identiteit van een jongen, die wereldwijd bekendstond als America’s Unknown Child, na ruim 65 jaar bekendgemaakt.

9 december