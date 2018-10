Verdachte gepakt voor bompakketten in de VS

Weer twee verdachte pakketjes in VS

16:19 In de Amerikaanse staat Florida en in de stad New York zijn vandaag weer twee verdachte pakketjes ontdekt. Het zijn nummer elf en twaalf in de rij van verdachte poststukken. De ene was bedoeld voor de Amerikaanse Democratische senator Cory Booker, de ander voor James Clapper, de vroegere baas van de gezamenlijke inlichtingendiensten.