Verdachte gepakt die mogelijk bombrief stuurde naar Dijsselbloem

De brieven waren destijds bestemd voor hoge EU-functionarissen en de voormalig Griekse premier Lukas Papademos. Ook Dijsselbloem was een van de doelwitten, zo onthulde zijn voorlichter. Het is niet duidelijk of de aangehouden man banden heeft met de extreemlinkse groep Samenzwering van Vuurcellen, die in 2010 soortgelijke bombrieven verstuurde. Acht leden van de groep werden destijds opgepakt en kregen lange gevangenisstraffen.



In maart onderschepte de politie in een sorteercentrum in de Griekse hoofdstad acht brieven met explosief materiaal dat afkomstig was uit vuurwerk. De politie kwam de brieven op het spoor nadat eerder pakjes met explosieven waren verstuurd naar het Internationaal Monetair Fonds en het Duitse ministerie van Financiën. Een pakje dat bestemd was voor de voormalige Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble werd onderschept door de postdienst van het ministerie. De dag erna raakte een werkneemster in het Parijse IMF-kantoor gewond bij het openen van een bombrief. In mei raakte Papademos gewond toen in zijn auto een explosief ontplofte dat verstopt zat in een envelop.