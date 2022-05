Verdachte Geldermalsen in kritieke toestand na wanhoopsdaad in Duitse cel

UpdateDe man die verdacht wordt van betrokkenheid bij het drama in Geldermalsen waarbij zijn vrouw Anna (38) en zoon Dani (6) omkwamen, heeft geprobeerd zich van het leven te beroven in zijn cel in Duitsland. ,,Zijn toestand is kritiek”, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

,,De 40-jarige man die afgelopen dinsdag in Duitsland werd gearresteerd op verdenking van een dubbele moord en brandstichting in Geldermalsen, is vanochtend aangetroffen in zijn cel na een poging tot zelfdoding”, zegt een woordvoerder van het OM in Arnhem tegen De Gelderlander. ,,Hij verblijft op dit moment in een Duits ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek.”

Hoe de suïcidepoging heeft kunnen gebeuren ‘is op dit moment onderwerp van onderzoek’, aldus het OM. Daarover staat het Openbaar Ministerie ‘in nauw contact met de Duitse justitie’. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor het strafrechtelijk onderzoek.

Toevalstreffer

De arrestatie van de verdachte blijkt een toevalstreffer te zijn geweest van de Duitse douane. Die wilde de auto van Joost M. (40) maandagavond controleren, maar de Nederlander ging ervandoor toen hij de douaniers in de gaten kreeg. Tegen hem was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd wegens moord en/of doodslag en brandstichting.

De Zoll-controleurs zagen de zwarte Renault Mégane met Nederlands kenteken omstreeks 22.00 uur rijden op de A44 tussen Dortmund en Kassel.

Ze besloten over te gaan tot een routinecontrole, maar die moesten ze nog even uitstellen. De bestuurder van de wagen had hen blijkbaar opgemerkt en ging er met hoge snelheid vandoor. Daarop zetten de douaniers de achtervolging in.

Bij knooppunt Büren, zo'n 30 kilometer onder Paderborn, verliet de Nederlander de Autobahn en scheurde richting Steinhausen (deel van de stad Büren). Hij minderde pas vaart en stopte uiteindelijk nadat zijn achtervolgers het blauwe zwaailicht en stopsignaal op hun voertuig hadden aangezet.



Bij de daaropvolgende controle weigerde de bestuurder zijn persoonsgegevens bekend te maken. Zijn fouillering en doorzoeking van het voertuig leverden aanwijzingen op van zijn identiteit.

Arrestatiebevel

Na het opvragen van zijn gegevens bleek dat de Nederlander werd gezocht. De rechter-commissaris in Arnhem had een dag eerder een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd ‘wegens moord en/of doodslag en brandstichting’, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Hamm schriftelijk weten aan deze site.

Een woordvoerder van het Nederlandse OM kan er, in tegenstelling tot de Duitsers, ‘echt niet meer over zeggen'. Op de reden waarom het OM er niet meer over kwijt wil, ‘kan ik niet ingaan’, klinkt het.

De aangehouden verdachte is Joost M., vader van het gezin. Volgens de Nederlandse politie wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de zaak in Geldermalsen. Bij dat drama kwamen deze week moeder Anna (38) en zoon Dani (6) om het leven. De twee werden maandagochtend gevonden nadat er brand bleek te woeden in hun woning aan de Emmalaan.

Verkorte overlevering aan Nederland

Verdachte M. verscheen dinsdag voor de onderzoeksrechter van de rechtbank in Paderborn. Tijdens de zitting gaf hij geen commentaar op de aantijgingen tegen hem, maar stemde in met een verkorte overleveringsprocedure. Dit betekent dat uiterlijk binnen tien dagen nadat de aangehouden zijn toestemming heeft gegeven, moet worden beslist over zijn overlevering (in plaats van binnen zestig dagen).

De rechtbank van Paderborn heeft bevolen dat de verdachte aangehouden blijft in afwachting van de beslissing van de hogere regionale rechtbank van Hamm over zijn bewaring. Die beslissing wordt eerstdaags verwacht.

Een woordvoerder van de Nederlandse politie heeft eerder laten weten dat M. bij overlevering door de Duitsers naar de grens wordt gebracht. ,,Vanaf daar kan de KMAR (Koninklijke Marechaussee, red.) of leden van het onderzoeksteam de verdachte overnemen.”

Volledig scherm Hulpdiensten aan de Emmalaan in Geldermalsen waar bij een drama Anna (38) en Dani (6) om het leven kwamen. © William Hoogteyling