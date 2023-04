Verdachte brandstichting detentiecentrum Mexico gearresteerd

Russische strijders gaan nietsver­moe­dend gebouw vol boobytraps binnen, waarna Oekraïners op ontsteker duwen

Een groep Russische strijders is in Bachmoet in een hinderlaag gelopen van het Oekraïense leger. De Oekraïners hadden een gebouw vol boobytraps gelegd en geduldig gewacht tot de Russen er naar binnen zouden gaan. Toen ze dat uiteindelijk deden, duwden de Oekraïense militairen op de ontsteker.