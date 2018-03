Verdachte bompakketten Austin overleden

De nieuwszender meldde dat de verdachte zich in zijn auto heeft opgeblazen. Het voertuig had mogelijk meer mensen aan boord. Agenten zouden kort daarvoor schoten hebben gelost in de buurt van een lokale snelweg. De politie twitterde over een schietpartij waarbij een agent betrokken was.



De politie stond vanaf begin deze maand voor een raadsel. Vijf pakketbommen ontploften in de Texaanse stad, waarbij twee mensen overleden en vijf mensen gewond raakten.



Op beelden van de Amerikaanse zender CBS is de vermoedelijke verdachte te zien. Hij staat met pet op, waar blond haar onderuit steekt met een pakketje bij de balie. Volgens onderzoekers is dit de verdachte en houden zeker twee pakketjes van die persoon verband met de reeks explosies in Austin.