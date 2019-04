Verdachte bekent moord op journalist Kuciak

Partijgeno­ten zagen aan stoelpoten May na ‘pijnlijke’ brexit-top

19:49 Na weer een pijnlijke brexit-top in Brussel zagen Conservatieven volop aan de stoelpoten van premier May door haar vertrek te eisen en openlijk over mogelijke opvolgers te speculeren. Woensdag vroeg May om een verlenging van de deadline voor de brexit tot 30 juni, maar de Europese regeringsleiders gingen daar niet mee akkoord en maakten 31 oktober tot de nieuwe streefdatum.