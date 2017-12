Verdachte aanslag Charlottesville aangeklaagd voor moord

Fields, die zich verschillende keren racistisch heeft uitgelaten, wordt ervan beschuldigd moedwillig te zijn ingereden op een groep tegendemonstranten bij een demonstratie van extreemrechtse alt-rightgroepen.



Tijdens een zitting in de rechtbank van Charlottesville toonden de aanklagers verschillende beeldopnames van de aanslag, wat volgens The New York Times bij overlevenden en nabestaanden in de zaal tot hevige emoties leidde. De aanslag kreeg internationaal veel aandacht, zeker nadat president Trump had gezegd dat beide kanten schuldig waren aan de escalatie. Het duurde twee dagen voor Trump betrokken partijen als de Ku Klux Klan en neonazi's bij naam noemde en hun gedrag veroordeelde. Fields staat bekend om zijn extreemrechtse sympathieën.



Hij was eerst aangeklaagd voor doodslag, waar vijf tot veertig jaar gevangenschap op staat. Als hij wordt veroordeeld voor moord, krijgt hij twintig jaar cel tot levenslang.