Verdacht pakketje gevonden bij Londense metro

Drie maanden cel voor plaatsen foto's van flatbranddode op Facebook

11:04 Een man die foto's van een dodelijk slachtoffer van de flatbrand in Londen op Facebook had geplaatst, moet drie maanden de cel in. De foto’s leidden tot grote woede in Engeland. De 43-jarige Omega Mwaikambo heeft gigantisch veel spijt. ,,Ik weet niet wat me bezielde’’, vertelt hij tegen de BBC.