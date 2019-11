Verbijstering in Sri Lanka: president laat net vóór vertrek moordenaar uit rijke familie vrij

Reportage Student leert crimineel weer 'gewoon' te doen

10:45 Als ze overal ja op zouden zeggen, dan kwam er elke dag bezoek om rond te kijken in het enige pension ter wereld waar studenten en gedetineerden onder één dak wonen. ,,Maar het is hier geen dierentuin. Mensen wónen hier, het is hun thuis’’, zegt Anne-Mette Guldhammer, de vriendelijke maar strenge woordvoerder van pension Skejby in het Deense Aarhus.