Venezuela wil stroom, water en vertrek Maduro

Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido is bij een demonstratie tegen president Nicolas Maduro.

In Caracas verzamelden de demonstranten zich in de wijk El Marqués, in het oosten van de hoofdstad. ,,We moeten af van de man die illegaal de macht heeft gegrepen. Aan iets anders kunnen we niet denken”, verwoordde een 53-jarige huisvrouw de gevoelens van de menigte. Deze scandeerde op zeker moment: ,,Het water is weg, de elektriciteit is weg, en wat we nu nog missen, Maduro, is dat ook jij verdwijnt”.

Guaidó, als zelf benoemd interim-president gesteund door veel westerse en Latijns-Amerikaanse landen, voerde ook het woord. ,,We zijn niet alleen gekomen omdat we dringend water en stroom nodig hebben. We zijn bijeen om vrijheid en democratie te eisen”, aldus Guaidó die luid werd toegejuicht. ,,We kunnen niet toestaan dat we gewend raken aan deze toestand, we kunnen hier niet mee leven, we staan het niet toe dat deze boeven ons land in hun greep houden.”