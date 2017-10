Venezolaanse oppositie ontvangt Mensenrechtenprijs

De prijs, die in december wordt uitgereikt, is een steun in de rug voor de strijd van de democratische krachten in Venezuela. Zij nemen het op tegen het regime van president Nicolas Maduro.



Dit is een lastige taak, zeker sinds Maduro het parlement in augustus buitenspel zette. Ondertussen regeert de president met harde hand. De prijs wordt daarom ook opgedragen aan honderden politieke gevangenen, om steun aan hen te betuigen.



De gevangenen zitten vast omdat ze kritiek zouden hebben geuit op het autoritaire regime. Bijvoorbeeld door de corruptie van de Venezolaanse regering aan te kaarten. Onlangs werd bekend dat Maduro waarschijnlijk zo'n 35 miljoen dollar smeergeld heeft ontvangen in 2013.