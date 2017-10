'Vegan Streaker' in Japanse cel na verstoren dolfijnenshow

De actie had plaats in het park Adventure World in Shirahama, waar de twee tussen het publiek zaten, meldt website JapanToday. De politie hield hen aan en de show werd stopgezet.



Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt de aanhouding van een 32-jarige Nederlander. Het ministerie is maandag op de hoogte gesteld. De Nederlandse ambassade zal contact leggen met de politie om hem te spreken te krijgen.



De traditionele bloedige jacht op ingesloten dolfijnen in Taiji leidt vaker tot internationale protesten.



De Vegan Streaker is in ons land eerder veroordeeld wegens het vrijlaten van nertsen van een fokkerij. De man werd bekend door de tv-show van Paul de Leeuw, waar hij in een onderbroek met spreuken op zijn lijf door het beeld liep.