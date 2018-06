Veel slachtoffers door grote brand op populaire vlooienmarkt in Nairobi

De krant de Daily Nation berichtte dat zeker veertig gewonden naar ziekenhuizen zijn gebracht. De brand brak uit in de wijk Gikomba Market waar woningen, flats, werkplaatsen winkels, krotten en opslagplaatsen zijn.



Zeker vijftien panden zijn door het vuur verwoest. Het is al de tweede grote brand in de Gikomba Market in negen maanden tijd. In oktober vorig jaar legde een forse brand de populaire vloorenmarkt ook al in de as.