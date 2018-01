Veel doden door zelfmoordaanslag Bagdad

Omvang milieuramp onduidelijk na zinken van Iraanse olietanker

8:57 De Iraanse tanker die gisteren zonk na een aanvaring in de Oost-Chinese Zee vorige week, lekt olie. Rondom het schip, de Sanchi, is al een olievlek van tien vierkante kilometer ontstaan, zo meldt de Chinese staatstelevisie. Het is onduidelijk hoe groot de schade voor het milieu is.