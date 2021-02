Vechthaan met mes verwondt eigenaar dodelijk in kruis

Een haan die in India gebruikt werd voor hanengevechten, heeft zijn eigenaar bij zo’n gevecht dodelijk verwond. Het dier was uitgerust met een mes en verwondde de man aan zijn kruis toen die probeerde te voorkomen dat de haan ontsnapte.

De man verloor veel bloed en overleed onderweg naar een ziekenhuis, liet een lokale politieagent uit de staat Telangana weten, waar het bizarre ongeval plaatsvond. De haan in kwestie werd even vastgehouden op het politiebureau, maar is later naar een kippenboerderij gebracht.

Het slachtoffer had met nog vijftien andere mannen het hanengevecht georganiseerd in het dorp Lothunur. De lokale politie is op zoek naar de rest van de groep. Ze zouden beschuldigd kunnen worden van doodslag, illegaal gokken en het organiseren van een hanengevecht.

Hanengevechten zijn verboden in India, maar komen nog vaak voor in plattelandsgebieden in het zuiden en oosten van het land, met name rond het Hindoeïstische festival Sankranti in januari.