Vechtende lijfwacht Macron: 'Ik maakte grote fout'

Benalla doet die uitspraken in een interview met Le Monde. Hij verloor vorige week zijn baan nadat ophef was ontstaan over beelden op sociale media. Te zien was hoe de lijfwacht, die een politiehelm droeg, tijdens een demonstratie een mannelijke demonstrant sloeg en een vrouw wegsleepte.



Benalla zegt dat hij zich achteraf gezien beter afzijdig had kunnen houden. Hij noemt zijn optreden vooral dom. ,,Ik heb niet het gevoel dat ik met mijn acties de president heb verraden."



Toch verdedigt hij dat optreden tijdens de demonstratie in mei. Hij stelt dat de twee demonstranten 'hysterisch' waren en flessen gooiden naar de oproerpolitie. Hij voegt toe dat hij zich niet probeerde voor te doen als een agent, maar de helm had gekregen omdat hij als waarnemer aanwezig was.