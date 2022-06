Vechten voor Oekraïens EU-lidmaatschap: ‘Poetin is bedreiging voor hele democratische wereld’

Bende rooft kunstschat­ten in Oekraïne en brengt ze naar Rusland: ‘Doelge­rich­te zet’

Een gespecialiseerde bende rooft kunstschatten uit bezette gebieden in Oekraïne en brengt ze naar Rusland. Dat zeggen academici en deskundigen na onderzoek. Ze ontdekten een patroon in de diefstal van waardevolle objecten uit Oekraïense musea, meldt The Guardian.

12 juni