Vasthoudende expats brengen Britse staatssecretaris in het nauw

Een Nederlands getinte lobbygroep van EU-burgers stelde vandaag in Westminster met succes hun zorgen over een ‘no deal’ Brexit aan de kaak bij vooraanstaande politici.

Een menselijke ketting van Parliament Square naar de ambtswoning van premier Theresa May vormde het startsein van een lobby om parlementsleden te laten beloven de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië te waarborgen, ongeacht de uitkomst van de brexit-onderhandelingen. Wat begon als een mission impossible, eindigde met Kamervragen aan de staatssecretaris van Immigratie.

De ludieke actie, waarbij een brief voor May aan een staflid werd overhandigd, stemde Nicole Wevers niet bepaald optimistisch. In de rij voor Westminster uitte de campagnevoerder van the3million, een sterk Nederlands gekleurde organisatie die zich inzet voor de rechten van Europeanen rondom de brexit, haar ongenoegen. ,,Ik denk dat ze onze brief nooit onder ogen krijgt”, gaf ze aan. ,,Die belandt ergens in een la.”

Volledig scherm Nicole Wevers © Geert Langendorff

Quote Ik denk dat Theresa May onze brief nooit onder ogen krijgt. Die belandt ergens in een la. Nicole Wevers , Lobbygroep the3million Aan de overtuigingskracht van the3million lag het niet. Wevers ontmoette koning Willem-Alexander en zijn echtgenoot Máxima tijdens het recente staatsbezoek. Michel Barnier, de onderhandelaar namens de EU, luisterde eveneens naar de organisatie. May en haar minister van Brexit weigerden ondanks herhaaldelijke verzoeken met hen te praten. Samen met British in Europe en vakbond Unison lieten ze gisteren via een omweg alsnog van zich horen.



De deelnemers aan de lobby in de Houses of Parliament hadden massaal hun parlementslid verzocht om een onderhoud. Lang niet alle politici kwamen opdagen in Committee Room 10 en 12 om een handtekening te zetten onder een belofte om EU-burgers niet in de kou te laten zitten mocht het Verenigd Koninkrijk onverhoopt zonder akkoord met Brussel uit de Unie stappen. Maar de opkomst viel niet tegen.

Bart Oonk (54), die bijna dertig jaar geleden Amsterdam verruilde voor St Albans, wilde zijn MP Anne Main niet eens ontmoeten. ,,Ik kan haar, eerlijk gezegd, niet luchten of zien”, zei hij gelaten. De grafisch ontwerper, vader van vijf zoons, raakte langzaamaan gedesillusioneerd. Toen hij na vele vruchteloze pogingen eindelijk antwoord op vragen via mail kreeg, ontving hij niet meer dan een kil bericht, gekopieerd uit het handboek van de Brexiteers.

Zelf ontsnapt hij waarschijnlijk wel aan de problematiek bij een ‘no deal’ scenario. ,,Ik ben niet getrouwd met mijn Britse partner, de moeder van mijn kinderen, maar overweeg dat wel te doen als het niet anders kan.” Oonk kwam meer uit solidariteit voor minder gelukkige lotgenoten die straks mogelijk in een ‘belachelijke situatie’ terechtkomen. ,,Of de lobby helpt, weet ik niet, maar ik wilde iets doen.”

Nek uitsteken

Wiard Sterk (61), woonachtig in Cardiff, maakte wel een afspraak met zijn eurogezinde MP. Terwijl hij wachtte in de rij van de beveiliging wachtte, stuurde hij Stephen Doughty zelfs nog een privébericht. ,,Een geweldige kerel”, vertelde hij. ,,Ik hoef hem niet over te halen om onze lobby te ondersteunen, maar politici die hun nek uitsteken, kunnen een bemoedigend geluid goed gebruiken in het Lagerhuis.”

Volledig scherm Wiard Sterk © Geert Langendorff

De vasthoudendheid van the3million en hun partners betaalde zich uit. Net toen de stemming inzakte, kwam Wevers op een drafje de klassieke ruimte ingelopen. Staatssecretaris van Brexit Robin Walker maakte tijd vrij in zijn propvolle agenda om een volle zaal lobbyisten te woord te staan. Hij liet niet het achterste van zijn tong zien, maar het feit dat een kabinetslid kwam, vormde al opsteker.