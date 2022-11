Vandaag viert Suriname de onafhankelijkheid: waarom geeft Nederland het land nog steeds geld?

Met videoDe relatie tussen Nederland en Suriname is altijd complex geweest. In 1975 werd Suriname officieel onafhankelijk, maar in economische zin was het voor het land moeilijk om op eigen benen te staan. Nederland keerde daarom eenmalig 3,5 miljard gulden uit. Sindsdien gaat de geldkraan open en dicht en dat heeft alles te maken met wie er op dat moment aan de macht is in Suriname.